A médio Fátima Pinto está de regresso ao Sporting, depois de uma época no Alavés, em Espanha.

A jogadora internacional, de 27 anos, volta a Alvalade, após uma primeira passagem entre 2016 e 2022, em que conquistou dois Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal e ainda duas Supertaças.

Em declarações ao site dos leões, Fátima Pinto referiu: “O Sporting é um clube pelo qual tenho um grande amor, poder voltar a esta casa traz sempre aquele sentimento de grande saudade”.

Fátima Pinto aproveitou para deixar elogios à treinadora Mariana Cabral. “Identifico-me muito com o estilo de jogo da Mariana e gostei do último ano em que cá estive, também ao nível da preparação e dos treinos. É sempre uma mais-valia estar numa equipa em que nos identificamos com as ideias da treinadora”.

A jogadora Fátima Pinto está agora integrada na Seleção, a preparar o Mundial da Austrália e na Nova Zelândia.