Sporting revela nova camisola em dia de aniversário

No dia do 117.º aniversário, o Sporting revelou este sábado a nova camisola alternativa.

O branco domina o "manto" que vai vestir os atletas leoninos na próxima temporada.

Além da cor base, a camisola alternativa tem sete finas listas horizontais verdes na parte da frente.

O escudo do clube também é em tons de verde e branco.

A camisola "é fabricada com material de malha leve e reforçada com tecnologia Dri-FIT ADV para ajudar a manter a secura, independentemente do teu nível de esforço. As linhas Wings subtis, concebidas num design jacquard integral, mantêm um look elegante", refere o site do Sporting.



A alternativa custa 80,99 euros para sócios do Sporting e 89,99 euros para não sócios.

O Sporting promete para breve apresentar o terceiro equipamento.