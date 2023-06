Rafael Leão. Sporting já recebeu quase 20 milhões, mas quer mais

O Sporting informa que recebeu 19,7 milhões de euros do Lille pela rescisão de Rafael Leão.

Os leões adiantam que a verba chega “por ação unilateral do clube francês, sem acordo prévio com a SAD”.

Apesar disso, a equipa de Alvalade “continua, nas instâncias competentes, a reclamar do Lille o pagamento de

indemnização no montante mínimo de 45.292.516,00 euros, no âmbito da resolução unilateral do contrato

de trabalho do jogador Rafael Leão”.

O Sporting lembra ainda que o Tribunal Arbitral do Desporto condenou o jogador a pagar 16,6 milhões de euros, mais juros.