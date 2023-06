A SAD do Sporting comprou mais 10% do passe de Ugarte (dois milhões) e 40% dos direitos económicos de Pedro Gonçalves (sete milhões).

A informação foi confirmada pelos leões à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta compra, o Sporting passa a deter 80% do passe do uruguaio e 90% do português.

Acrescem 700 mil euros referentes a custos de financiamento.

De recordar que Ugarte vai ser transferido para o PSG, por 60 milhões de euros.