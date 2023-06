Gyokeres mais perto do Sporting

O negócio “Gyokeres”, entre Sporting e Coventry, estará mais perto de concretizar-se.

A imprensa inglesa adianta que o Coventry, da II liga inglesa, está já a tentar contratar Morgan Whittaker, do Swansea, para colmatar a saída do avançado sueco para Alvalade.

Os leões terão em cima da mesa uma proposta próxima dos 20 milhões de euros.

Em sentido contrário, de saída do Sporting, está Tiago Tomás, que depois do empréstimo ao Estugarda, se pode fixar no Wolfsburgo por uma verba a rondar os 10 milhões de euros.