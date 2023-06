"Daniel Bragança será um verdadeiro reforço para o Sporting"

Carlos Xavier considera que a recuperação de Daniel Bragança para a próxima temporada é equivalente a um reforço, para o Sporting.

Ugarte vai ser reforço do PSG e o seu lugar parece reservado para Bragança. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Xavier diz que a época falhada devido a lesão pelo médio português não será impeditiva de que este assuma as funções que até agora estavam reservadas a Ugarte.

"O Daniel Bragança é uma nova aquisição, diria que será a aquisição mais relevante porque já o conhecemos. Sabendo da qualidade que ele tem, apesar de ter estado um ano parado, que é muito para um jogador de futebol, esperemos que venha em boas condições. Estas lesões por vezes levam por os jogadores a ter algum receio e algum medo de ter recaídas, mas esperemos que não seja assim", afirma o antigo médio leonino.

Carlos Xavier que Daniel Bragança tenha um regresso em glória, porque, "com a qualidade que tem, merece estar na alta roda do futebol".

Reforços para o ataque e para a defesa

O Sporting quer Gyokeres para o ataque; tarda a confirmação. Carlos Xavier não duvida de que falta concorrência e qualidade no ataque.

"Está a ser pensado o reforço do ataque e o avançado sueco tem dado boas indicações. Depois, terá de lutar com o Paulinho e com o Chermiti, mas é sempre uma mais-valia para o plantel ter jogadores com qualidade, e haver uma concorrência saudável é sempre bom", assegura.

Carlos Xavier aponta, ainda, a posição de lateral-direito como um dos pontos fracos do Sporting, a merecer atenção neste mercado.

"Não estando o Bellerín e não estando o Porro [ambos saíram], ficará apenas o Esgaio. O Sporting poderá também pensar em alguém para lutar com o Esgaio por essa posição, porque explora muito as alas para atacar e tem de ter jogadores com nível para o fazer", conclui.