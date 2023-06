Desejado pelo Sporting, o "descomplicador" Reijnders é "acima da média"

Um atleta "acima da média", que "descomplica" e é um misto de Ugarte e Matheus Nunes. É deste modo que Ivo Pinto classifica o perfil de Tijani Reijnders, médio do AZ Alkmaar referenciado pelo Sporting.

Em declarações a Bola Branca, o defesa do Fortuna Sittard fala de um jogador que aprecia e com quem partilhou o campeonato dos Países Baixos.

"Era o meu jogador preferido do AZ Alkmaar, um jogador que tanto com bola, como sem, sabe sempre o que está a fazer. Tem boa chegada à area, é acima da média naquilo que é o descomplicar o jogo. Acaba, por isso, por errar muito menos do que todos os outros", diz.

Ivo Pinto recusa comparar Reijnders a Ugarte: "Não concordo que seja um Ugarte, está entre um Ugarte e um Matheus Nunes. É mais dinâmico".

O lateral de 33 anos não vê problema no facto de Reijnders, de 24 anos, poder vir a saír pela primeira vez do seu país, com esta eventual transferência para Alvalade.

"Tem que se ter em conta que é um jogador criado lá e seria a sua grande mudança na vida profissional. Mas hoje em dia, as transições de um país para o outro já são mais fáceis", finaliza.

Tijani Reijnders apontou sete golos e 12 assistências na última temporada, a terceira na equipa principal do AZ Alkmaar. Tem contrato por mais duas épocas, até 2025.