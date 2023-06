Clube da Arábia Saudita tenta levar Coates do Sporting

Um clube da Arábia Saudita fez uma proposta ao Sporting por Sebastián Coates, segundo avançam a CNN Portugal e o jornal "O Jogo".

O nome do clube interessado não é revelado. De acordo com o jornal "Record", há três: o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, o campeão Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, e o Al-Hilal, todos sauditas.

De qualquer forma, Sporting e Coates já têm noção dos valores em causa. O central internacional uruguaio, de 32 anos, termina contrato no final da próxima época, em junho de 2024, e poderá optar por garantir um grande contrato com retorno financeiro para o clube, este verão, em vez de uma eventual renovação com vista a terminar a carreira em Alvalade.

Caso Coates saia do Sporting, Rúben Amorim ficará apenas com Luís Neto (ainda não renovou, mas a continuidade já foi assegurada), Gonçalo Inácio, Diomandé, St. Juste e Matheus Reis para o centro da defesa. Durante a era Amorim, os leões jogaram sempre com três centrais - ou seja, sem Coates, restam cinco jogadores para três lugares.

Seba Coates chegou ao Sporting em 2015/16, proveniente dos ingleses do Sunderland. Nas oito épocas em Alvalade, assumiu-se como um dos pilares da equipa e ganhou a braçadeira de capitão. Leva já 325 jogos, com 31 golos marcados, ao serviço dos leões, com sete troféus conquistados: um campeonato nacional, quatro Taças da Liga e uma Supertaça.

Esta época, o central e capitão voltou a ser indispensável para Rúben Amorim. Disputou um total de 44 jogos e marcou três golos.