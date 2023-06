"Não cabe ao Gyokeres definir o seu preço e dizer que vai embora por 50 cêntimos"

O dono do Coventry City explica que não cabe a Viktor Gyokeres diz a que preço é que poderá ser negociado para o Sporting.

Em declarações à BBC, o dirigente do clube inglês, Doug King, diz que "ainda é cedo na janela do mercado" e assumiu muito interesse no avançado sueco, embora não será Gyokeres a definir o seu valor, depois de ter afirmado que 20 milhões de euros é um preço muito elevado para a sua transferência.

"Com todo o respeito pelo Viktor, obviamente foi entrevistado e deixou clara a sua posição, mas não lhe cabe a ele definir o preço de negociação e dizer ao clube que vai embora por 50 cêntimos. Não é assim que funciona e isso não vai acontecer nesta situação", disse.

King confirmou ainda que os leões estão interessados: "O Sporting tem estado em contacto com o clube mas, em última instância, quando um jogador é transferido, tem de acordar as condições com o clube em questão e o clube vendedor tem de concordar com um pacote compensatório. Se ambas as condições não resultarem, não vai acontecer nada",

Gyokeres, de 25 anos, é o grande alvo do Sporting para a frente de ataque.

O internacional sueco fez a melhor época da carreira no Championship, a segunda divisão inglesa, com 22 golos e 12 assistências. Antes, passou pelo Swansea City, Brighton, St. Pauli e Brommapojkarna, na Suécia, onde foi formado.