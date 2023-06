Varandas aplicou "anestesia geral" aos adeptos do Sporting

Hélder Amaral critica a ausência de explicações sobre uma época em que o Sporting falhou todos os objetivos desportivos, no futebol, e também destaca o facto de o presidente do clube não ter tido uma palavra para as outras modalidades.

"Sei que a especialidade de Frederico Varandas não é ser anestesista, mas funciona como anestesia geral. Aplica uma espécie de vacina do sonho. Não explicou nada sobre o passado, mas é bom lembrar que o Sporting ficou em 4.º lugar", recorda o antigo deputado do CDS-PP.

Hélder Amaral considera que ficou por muito por explicar, por parte de Frederico Varandas, nas declarações do presidente do Sporting , à Sporting TV, na quinta-feira. O antigo membro do Conselho Leonino diz, em entrevista à Renascença , que Varandas "anestesiou" os adeptos.

Os rivais como exemplo

Sem a revisão de Varandas sobre a época, Hélder Amaral avança com o seu pontos de vista e considera que "o problema não é de investimento". O problema, sugere, é estratégico e tem a ver com ausência de critério. Algo que, anota, a direção do Sporting poderia aprender com os rivais.



"Já que não critica que aprenda com o que se passa no clube rival. O problema não é de investimento, o Sporting fez o maior investimento das últimas épocas e acabou em 4.º lugar. Convém ver o que o Benfica faz, em termos de investimento, no critério, na qualidade dos jogadores, na forma como prepara a equipa e como prepara todos os aspetos fora do jogo", aconselha.

O antigo membro do Conselho Leonino também utiliza o FC Porto como exemplo, apelando aos adeptos do Sporting que façam uma comparação para concluírem sobre a qualidade e a diferença entre as apostas do Sporting e dos dragões.

"O problema não é se tenho 40% de um jogador, é se o jogador rende ou não rende. Comparem a dinâmica, a entrega, o profissionalismo, a competitividade de um jogador como o Otávio e como o Pote, ou como Galeno e Trincão", distingue.