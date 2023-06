Varandas. Se Ugarte sair, "não vamos vender mais nenhum jogador"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, ainda não confirma a venda de Ugarte, mas garante que, se o uruguaio deixar Alvalade, não vai sair mais nenhum jogador nuclear.

Varandas, na Sporting tv, reafirma que só vão sair mais jogadores pela cláusula de rescisão, sem negociações. "Não vamos vender mais nenhum jogador que consideramos nuclear. Nenhum jogador será negociável pelo Sporting. É bater a cláusula, um pagamento. Se isso acontecer, temos de ir ao mercado", referiu.

Em relação à transferência de Ugarte, o esclarecimento: "Ugarte é um grande jogador, com excelente caráter, grande profissional, mas que não é jogador do PSG, é jogador do Sporting. Se me perguntar a opinião, tem 95 por cento de hipóteses de sair do Sporting, para dois grandes clubes europeus, um é o PSG. Chelsea? Não comento. Há dois clubes que bateram a cláusula de rescisão. Fizeram propostas ao jogador e ele optou por um clube e depois mudou de opinião, é normal. Dissemos as condições, era o valor da cláusula e outros custos que tem de ser o clube comprador a assumir. Não está preto no branco com o PSG. Há outro clube disposto dar o valor, mas não lhe posso dizer que será o PSG."

Para contratações, "temos capacidade" para chegar aos 20 milhões, disse Varandas, sem confirmar Gyokeres ("está referenciado"). Mas virá um avançado, seguramente.

Neto "vai renovar", Trincão "já é jogador do Sporting. Mais 7 milhões e ficámos com '50% do passe' e em relação a Pedro Gonçalves "vamos conseguir recuperar 40% do passe". Por sua vez, Bellerin vai sair.