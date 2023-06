Varandas, "Época não correu bem"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirma que do ponto de vista desportivo "a época não correu bem".

“Tínhamos espectativas de terminar nos dois primeiros lugares, este ano não conseguimos”, referiu Varandas

Em entrevista à Sporting tv, o líder leonino garante, no entanto, que continuam a acreditar “nas pessoas, confiamos no processo de trabalho”.

"Fazendo uma análise fria, e todos os dias me abordam a dizer que temos de fazer como nas primeiras duas épocas, mas quando faço essa análise fria e racional, vendo a dificuldade dos jogos que tivemos, se tivéssemos vencido todos os jogos com a equipas ditas pequenas e tivéssemos chegado com equipas do nosso potencial e até mais fortes e tivéssemos claudicado, era óbvio que havia uma falta de qualidade. Mas não é isso que se passou. Vejo que nos jogos de maior dificuldade, com o Arsenal, a mais forte que defrontámos, e fizemos nesses dois jogos provavelmente até dos melhores que vi na minha vida, em 44 anos de sócio, e eliminámos essa equipa".



Já o Benfica foi “justo campeão”

