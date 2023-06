Morita capitão na goleada do Japão

Hidemasa Morita, do Sporting, foi capitão da seleção do Japão a El Salvador, por 6-0, esta quinta-feira, em jogo particular.

O médio leonino, de 28 anos, foi titular e só saiu aos 76 minutos, rendido por Atsuki Ito. Quem também jogou pelos japoneses foi Yuki Soma, de 26 anos, extremo do Casa Pia, que entrou em campo ao intervalo.

Nessa altura, já o Japão vencia por 4-0. O primeiro golo foi marcado logo ao primeiro minuto de jogo, por Shogo Taniguchi. El Salvador ficou reduzido a dez jogadores aos três minutos, por expulsão de Ronald Gómez, e Ayase Ueda converteu o penálti consequente.

Takefusa Kubo e Ritsu Doan ampliaram ainda antes do intervalo e, depois, Keito Nakamura e Kyogo Furuhashi completaram a goleada.