Fernando Mendes pede cláusulas de rescisão maiores no Sporting

"O Sporting devia precaver-se e colocar cláusulas de rescisão maiores".

Marcus Edwards estará a resistir aumentar a cláusula de rescisão de 60 para 80 milhões de euros. Com contrato até 2026 e depois de uma época de destaque, o Sporting está interessado em renovar contrato com o inglês para proteger uma eventual futura saída. Os leões têm 65% do passe de Edwards.

No entantanto, segundo o "Record", Edwards não estará interessado em subir a cláusula porque acredita que um valor mais baixo permitirá uma saída mais fácil para outro patamar europeu.

Em declarações a Bola Branca, Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, pede paciência, mas pede à SAD que coloque cláusulas maiores nos contratos, recorrendo ao exemplo do Benfica.

"É preciso ter paciência, com o tempo de contrato que resta. Mas pode haver outra situação por trás: estar a ser sondado e o Sporting saber disso. Quando contrata, o Sporting tem que se acautelar e pôr as cláusulas o mais alto possível, como outros clubes fazem. O Benfica coloca cláusulas de 120 ou 150 milhões e assim defende-se de algumas investidas", sustenta.