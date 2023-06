"Rúben Amorim já percebeu que com um goleador a equipa ficará melhor"

O Sporting prepara-se para fazer um forte investimento num ponta de lança, sendo o internacional sueco Gyokeres a mais forte possibilidade. Rúben Amorim, que tem resistido à contratação de um concorrente a Paulinho e Chermiti, está a revelar "uma inflexão" que permitirá dotar o plantel na próxima temporada de "um goleador" para a "equipa ficar mais bem servida".

"Os grande homens são pessoas de convicções e acreditam nelas muitas vezes cegamente. Mas, os grandes homens são aqueles que aprendem com os próprios erros e, neste caso, o Rúben Amorim já percebeu", afirma José Eduardo, em declarações a Bola Branca.

O investimento previsto em Gyokeres é o maior da história do Sporting, numa altura em que os leões não terão encaixe da Liga dos Campeões, uma vez que falharam acesso à competição europeia.

O antigo dirigente e jogador do clube continua a discordar com a manutenção do atual modelo de gestão. Refuta mesmo a ideia daqueles que continuam a usar um velho jargão, de que "o clube é dos sócios" e aponta exemplos.

"O Estrela da Amadora era um clube perdido, ninguém pensava que ia renascer e com o esforço de muita gente cá está. Temos lá gente com capital a entrar no clube", tal como acontece, refere, com Casa Pia, Braga e Vitória de Guimarães.

José Eduardo defende, por isso, entrada de capital externo na SAD para reforçar as finanças do clube e potenciar o Sporting para outro nível. O antigo jogador finaliza esta sua ideia, lembrando que os leões, sem Liga dos Campeões, estão numa situação desfavorável e numa competição, como o campeonato português, que vê acentuarem-se diferenças em função do que, por exemplo, têm sido os investimentos do rival Benfica.

"Essas desigualdades desequilibram e os resultados aparecem. Um campeonato é uma sucessão de jogos e a regularidade é importante e nasce da competitividade dos plantéis e dos jogadores que o compõem. Além do prestígio da Liga dos Campeões, acarreta também muito dinheiro, que possibilita clubes, como o Benfica, contrate jogadores com muita capacidade", finaliza o empresário.