Tiago Tomás não volta ao Sporting e continua na Bundesliga

Tiago Tomás não vai regressar ao Sporting na próxima temporada. O futuro do avançado passará pela Bundesliga, mas não pelo Estugarda, clube pelo qual jogou na última época e meia, cedido pelos leões.

Ao que a Renascença apurou, o Estugarda não tem capacidade financeira para pagar 15 milhões de euros ao Sporting, valor pretendido pelo clube português. Tiago Tomás, por outro lado, também pretende dar outro passo na carreira, depois de uma época difícil, com lesões e com investimento contido do Estugarda na formação de um plantel que lutou até à última pela permanência, garantido o objetivo no "play-off".

O Wolfsburgo, de acordo com informações recolhidas pela Bola Branca, é um dos clubes interessados no avançado de 20 anos, mas há ainda outras opções em cima da mesa. A equipa orientada por Niko Kovac, antigo treinador do Bayern Munique, ficou no 8.º lugar da Bundesliga e falhou posição de acesso às competições europeias.

Tiago Tomás, que completa 21 anos em junho, está há um ano e meio na Alemanha. Cedido ao Estugarda em janeiro de 2022, o avançado teve impacto imediato no clube, com quatro golos, em 14 jogos. Esta temporada, foi utilizado em 32 jogos, marcou quatro golos e fez três assistências.

Tiago Tomás ficou fora dos convocados de Rui Jorge para o Europeu de sub-21, que decorre entre junho e julho na Roménia e na Géorgia.