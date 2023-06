Leonel Pontes "estranha" saída definitiva de Tiago Tomás

“Se o Tiago Tomás não está no plantel do Sporting, tem a ver com a forma como os seus responsáveis olham para o Tiago Tomás. Acho estranho, mas internamente devem entender, provavelmente, que o jogador não justifica estar no plantel. Essa é a minha análise”, declara, em entrevista a Bola Branca , o treinador madeirense, que trabalhou com o jovem avançado nos sub-23 do Sporting, na época 2019/2020.

É sabido que Amorim quer mais um avançado, mas tudo indica que não será TT, com quem a SAD leonina espera encaixar cerca de 15 milhões de euros. O destino provável do jogador, de 20 anos, é o Wolfsburgo, da Bundesliga. Leonel Pontes estranha e só encontra uma justificação.

Leonel Pontes, antigo treinador de Tiago Tomás, só entende a saída do avançado do Sporting a título definitivo como um sinal de que o perfil não encaixa nas ideias da equipa técnica de Rúben Amorim.

Leonel Pontes advoga que Tiago Tomás tem todas as condições para integrar o plantel do Sporting. No entanto, reconhece que parece não ser esse o entendimento da equipa técnica leonina.

“Provavelmente, olham para o Tiago Tomás como um jogador que não pode ajudar no futuro e que não tem o perfil indicado. Na minha opinião, do pouco que conheço o Tiago – e conheço no contexto da equipa de sub-23 –, dentro daquilo que é o perfil de um ponta de lança, é um jogador muito válido para fazer parte do plantel do Sporting”, sublinha.

O treinador, de 48 anos, sustenta a sua ideia: “É um jogador acima da média, muito forte do ponto de vista mental, competitivo, que se alheia muito do contexto exterior e se foca no jogo, é um bom profissional e tem características importantes: agita o jogo quando entra, aparece muito bem nas zonas de finalização, tem a capacidade de finalizar com poucas oportunidades e que tem um perfil físico e morfológico para a função.”

Wolfsburgo é boa opção para "TT"



Sucede que, apesar de todos estes atributos, depois de época e meia no Estugarda, Tiago Tomás prepara-se para se fixar em definitivo na Bundesliga, como jogador do Wolfsburgo.

O futuro promete, ainda que talvez não fosse propriamente esta a carreira idealizada pelo avançado formado no Sporting.

“Muitas vezes estas não são decisões do jogador. Provavelmente, ele gostaria de ter outra carreira, outro contexto”, assinala Leonel Pontes que vê no Wolfsburg uma solução interessante para o futuro de TT.

“É uma oportunidade para continuar num campeonato muito forte, numa equipa competitiva, com participações na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Pode seguir carreira ao mais alto nível”, conclui.