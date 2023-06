Gyokeres tem técnica à Paulinho, é físico como Chermiti e dá-se bem com os golos

"Em termos técnicos, assemelha-se mais a um Paulinho. No ataque ao espaço, mesmo na forma como pressiona, por ser um jogador tão rápido, ele trabalha também muito na pressão, no jogo defensivo, assemelha-se mais ao Chermiti. Diria que tem características de ambos e acho que seria uma mais-valia", diz João Gomes, que assinala que Gyokeres evoluiu "de forma exponencial" nos últimos dois anos.

O Sporting oferece 12 milhões de euros, mais três milhões em variáveis , segundo o "Record". Em entrevista a Bola Branca , João Gomes, antigo "scout" do Coventry, onde conviveu com o goleador, dá boas referências e assegura que "as características de Gyokeres agradam a Rúben Amorim".

O treinador português João Gomes, que conhece bem Viktor Gyokeres, alvo do Sporting para a próxima época, considera que o ponta de lança internacional sueco, do Coventry City, tem características de Paulinho e Chermiti. Um misto à medida do técnico dos leões, Rúben Amorim.

Anatomia de um avançado completo



O agora treinador do South Liverpool FC acrescenta que o ponta de lança, de 25 anos, "tem características difíceis de encontrar hoje em dia".

"É muito móvel, muito rápido, gosta de explorar as costas dos defesas. Nos últimos dois anos, tem vindo a evoluir o jogo combinativo com os colegas e já joga mais como um avançado móvel: tanto explora o espaço nas costas da defesa, como baixa para combinar com os colegas."

"É muito físico, alto e possante, consegue jogar bem com os dois pés e é perigoso no drible. Segura bem a bola e, sendo muito rápido, quando tem possibilidade de virar, depois, em progressão com bola, cria muitos problemas. Tem um remate de fora da área muito bom, com os dois pés, e é isso que o faz ser um jogador diferenciado", acrescenta.

Nesta entrevista à Renascença, João Gomes refere que, apesar de se "ouvir falar do interesse de clubes da Premier League", jogar na Liga portuguesa e na Liga Europa "seria do interesse" de Viktor Gyokeres.



Um misto de Paulinho e Chermiti, mas com mais golo: esta temporada, Gyokeres somou 22 golos em 50 jogos pelo Coventry. Supera os 18 combinados (15+3) dos dois pontas de lança do Sporting.