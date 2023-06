Ugarte muda-se para um PSG em mudança

"Vai encontrar um clube que tenta mudar a dinâmica que tem vivido, uma equipa de estrelas, jogadores habituados a jogar ao mais alto nível, mas o problema do PSG é que querem vencer a Champions. Quando assim é, sobrevoa o campeonato francês, mas nunca passa na Liga dos Campeões fica sempre aquém do investimento", diz, a Bola Branca .

Rui Pataca, antigo jogador e atual diretor-geral do Créteil-Lusitanos, da capital francesa, vê o clube em transformação após confirmadas as saídas de estrelas como Messi e Sergio Ramos.

O internacional uruguaio aterrou esta segunda-feira na capital francesa, onde deverá acertar os últimos pormenores da transferência do Sporting para o clube parisiense por 60 milhões de euros.

O Paris Saint-Germain ganhou a corrida pelo médio leonino depois de superar a oferta dos ingleses do Chelsea. No PSG, encontrará Nuno Mendes, outro ex-Sporting,

Rui Pataca explica que Ugarte vai encontrar "um campeonato diferente, com exigências no topo. Tem que chegar com mentalidade fresca e deixar para trás os problemas de ego do PSG", termina.

Ugarte, de 22 anos, deixa o Sporting após duas temporadas. Esta época fez 47 jogos, sem registo de golos ou assistências.