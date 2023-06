Ugarte em Paris para assinar pelo PSG

Manuel Ugarte viajou para Paris, esta segunda-feira, para acertar os termos do contrato com o PSG, clube que deverá pagar 60 milhões de euros ao Sporting, pelo médio uruguaio. Os leões encaixam 42 milhões e o Famalicão, que tem uma percentagem do passe, recebe 18 milhões.

A saída de Ugarte era um dado praticamente adquirido, com o próprio Rúben Amorim a admitir a transferência, agora iminente para o Paris Saint-Germain, que volta a investir em Alvalade, depois de Nuno Mendes.

O Chelsea chegou a estar à frente na corrida pelo uruguaio, mas uma proposta milionária do PSG convenceu Ugarte. A oferta dos franceses rondará os 10 milhões de euros, por época; a do Chelsea seria de 3,5 milhões.

Ugarte, de 22 anos, deixa o Sporting após duas temporadas. Esta época fez 47 jogos, sem registo de golos ou assistências.