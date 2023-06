Golo de Pote contra o Arsenal eleito o melhor da Liga Europa

A UEFA anunciou este domingo que o golo de Pedro Gonçalves frente ao Arsenal foi o melhor desta época da Liga Europa.

O jogador do Sporting atirou do meio campo e colocou a bola dentro da baliza dos "gunners", na segunda mão dos oitavos de final, em Londres. Um dos golos que fez os "leões" eliminarem o Arsenal e apurarem-se para os quartos de final da competição.

O golo de Pote foi selecionado por um júri técnico da UEFA e ficou à frente do primeiro golo de três golos de Di Maria (Juventus) no jogo frente ao Nantes (3-0) e do golo de Omri Altman (AEK Larnaca) na receção ao Dínamo Kyiv (3-3), na fase de grupos.

Num curto vídeo, divulgado nas redes sociais, a UEFA destaca o golo de Pedro Gonçalves e outros que marcaram a Liga Europa, esta época.