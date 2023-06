Chelsea pode investir na SAD do Sporting como parte do negócio de Ugarte

O Chelsea poderá investir na SAD do Sporting como parte do negócio de Manuel Ugarte, segundo os jornais "Mirror" e "L'Équipe".

Segundo as publicações, os "blues" ganharam vantagem ao Paris Saint-Germain na corrida pela contratação do médio uruguaio com uma proposta de investimento minoritário na SAD do Sporting. A acontecer, seria um investimento inédito na história do futebol.

O negócio estará praticamente fechado desde sábado.

Segundo a imprensa portuguesa, o jogador de 22 anos vai rumar à Premier League por 60 milhões de euros, valor da cláusula, mais 5 milhões por objetivos. Os "blues" pagarão ainda o mecanismo de solidariedade e os custos operacionais da transferência.

À espera de Ugarte está um contrato de oito temporadas no Chelsea.

O médio custou 8,5 milhões de euros ao Sporting por 70% do passe. O Famalicão terá apenas 10% do passe do jogador, sendo que os restantes 20% pertencem ainda ao Fénix, clube uruguaio de formação.



Em termos absolutos, Ugarte vai igualar a transferência de Bruno Fernandes e igualar a maior transferência da história do Sporting, superando os 45 milhões recebidos por Pedro Porro, em janeiro, e Matheus Nunes, no verão passado.