Ugarte vai reforçar o Chelsea

Manuel Ugarte vai ser jogador do Chelsea. Segundo o "Record", o negócio entre Sporting e "blues" está completamente fechado e o médio uruguaio vai rumar à Premier League.

O jogador de 22 anos tinha também proposta do Paris Saint-Germain, mas preferiu assinar pelo Chelsea.

Segundo a publicação, o Chelsea pagará a cláusula de 60 milhões de euros mais 5 milhões por objetivos.

Ugarte esteve duas temporadas ao serviço do Sporting, com um golo apontado e duas assistências em 85 jogos disputados. A saída ficou clara quando o médio se despediu dos adeptos após a última jornada, em Vizela.

O médio custou 8,5 milhões de euros ao Sporting por 70% do passe. O Famalicão terá apenas 10% do passe do jogador, sendo que os restantes 20% pertencem ainda ao Fénix, clube uruguaio de formação.



Em termos absolutos, Ugarte vai igualar a transferência de Bruno Fernandes e igualar a maior transferência da história do Sporting, superando os 45 milhões recebidos por Pedro Porro, em janeiro, e Matheus Nunes, no verão passado.