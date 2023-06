Sporting renova contrato com o treinador da equipa B

O treinador Filipe Çelikkaya renovou contrato com o Sporting até 2024 e vai cumprir a quarta temporada consecutiva no comando da equipa B, atualmente na Liga 3, divulgou esta quarta-feira o clube leonino.

Çelikkaya, de 38 anos, está no Sporting desde 2020/21, época em que alcançou a subida do Campeonato de Portugal à Liga 3. Esta época, esteve em destaque, também, na equipa de sub-19, que alcançou pela primeira vez as meias-finais da UEFA Youth League.

“É o reconhecimento por parte da direção do trabalho que temos vindo a desenvolver e do rigor diário que temos colocado na nossa profissão, além da forma como desenvolvemos os jogadores. Isso foi fundamental para existir esta extensão do contrato por mais um ano”, afirmz o técnico, citado no site oficial do Sporting.

Antes de chegar a Alvalade, Çelikkaya foi adjunto no Desportivo de Chaves, no Vitória de Guimarães e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.