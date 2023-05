Sporting segura treinadora. Mariana Cabral renova até 2025

Mariana Cabral continua no Sporting. O clube oficializa, esta terça-feira, a renovação de contrato com a treinadora da equipa feminina até 2025.

A treinadora, de 35 anos, terminava contrato no final da época, mas estende a ligação por mais dois anos. Citada no site oficial do Sporting, Mariana Cabral agradece "o voto de confiança" do clube.

"No Sporting CP a exigência é muito alta. Tem de ser assim, é um clube muito grande", assinala a técnica, que reconhece, contudo, que a temporada que agora termina não esteve à altura das expectativas.

Na próxima época, os dois primeiros classificados do campeonato poderão marcar presença na Liga dos Campeões da temporada seguinte. Mariana Cabral quer um Sporting ambicioso em todas as provas.

"O Sporting CP é candidato, sempre, a ganhar todas as competições em que se encontra. É com esse pensamento que vamos, acreditando que vamos fazer tudo ao nosso alcance para, em equipa, podermos conquistar competições. Isso é estar no topo", sublinha a treinadora.

Projeto mantém-se: formar e valorizar

Mariana Cabral destaca, ainda, a formação do Sporting, "a melhor do país", de que a equipa principal continuará a beber, assegura:

"O projeto vai continuar a ser esse: a valorização das nossas jovens jogadoras, da equipa e do Clube. Faz parte do ADN do Sporting, não só no futebol feminino nem no futebol, mas em todas as modalidades."

Mariana Cabral treinou os escalões de formação do Sporting e a equipa B antes de assumir o comando da equipa principal na temporada passada. No ano de estreia, conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça.

Esta época ficou abaixo das expectativas. A equipa de Mariana Cabral perdeu o campeonato para o Benfica, por nove pontos, além de ter sido eliminadas da Taça de Portugal (quartos de final) e da Taça da Liga ("meias) para as águias, que também lhe ganharam a Supertaça.