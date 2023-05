Daniel Bragança renova contrato com o Sporting até 2027

O Sporting anunciou, este sábado, a renovação de contrato com Daniel Bragança até 2027.

O médio português, de 24 anos, que perdeu a época inteira devido a uma grave lesão, recebe um voto de confiança de Rúben Amorim e do Sporting, e ainda fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Citado no site oficial do Sporting, Bragança agradece ao clube "pela confiança" e expressa "orgulho" por renovar com o "clube do coração".

"Não foi um ano fácil para mim e depositar esta confiança é mais uma motivação para encarar o próximo ano", assinala.

Daniel Bragança regista dois golos e duas assistências em 61 jogos pela equipa principal do Sporting, com que conquistou um campeonato e duas Taças da Liga.