Chelsea imita PSG e também vai bater a cláusula de rescisão de Manuel Ugarte

O Chelsea não quer perder a corrida para o Paris Saint-Germain e também vai bater a cláusula de rescisão de Manuel Ugarte. Segundo o "Record", o PSG fez chegar ao Sporting uma proposta valor de 60 milhões de euros, valor da cláusula rescisória do médio internacional uruguaio, de 22 anos. O mesmo jornal adianta que o Chelsea já informou a SAD leonina e os representantes de Ugarte que fará o mesmo. Tal como no caso da proposta do PSG, a do Chelsea está a ser gerida por Jorge Mendes. Batida a cláusula de rescisão por ambos os clubes, a decisão sobre o futuro ficará unicamente nas mãos de Ugarte. De acordo com o "Record", a Premier League está no topo das prioridades de Ugarte. Resta saber se o uruguaio prefere o Chelsea ou o Liverpool - o empresário já confirmou que a equipa de Jurgen Klopp também está interessada. Certo é que nenhum destes dois clubes vai disputar a Liga dos Campeões, na próxima época: os "reds" apuraram-se apenas para a Liga Europa e os "blues" nem às competições europeias vão.

Amorim quer vender o mais cedo possível

No início de maio, o empresário de Ugarte, Jorge Chijane, disse ao jornal "O Jogo" que é "quase certo" que o médio não fica no Sporting:

"É seguro que vai sair. (...) Em breve estarei em Lisboa. Confio em Jorge Mendes, que é o melhor empresário do mundo. Aliás, quando lhe falei no Ugarte pela primeira vez, ele disse-me: ‘Os teus olhos são os meus olhos'." Em conferência de imprensa, na quinta-feira, o treinador do Sporting disse que "não [pode] confirmar nada" sobre as negociações por Ugarte, contudo, reconheceu que é difícil resistir ao interesse dos tubarões. "Essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores como o Ugarte, que têm vários clubes atrás, sabendo que o nosso projeto também passa muito por vender e que falhámos a Liga dos Campeões, portanto, torna tudo mais difícil", salientou Rúben Amorim. O técnico referiu, ainda, que Ugarte é "um dos jogadores mais cobiçados" e expressou o desejo de ter todas as saídas resolvidas o mais cedo possível, de forma a preparar mais tranquilamente a próxima época. "Quando se tem de vender, temos de vender e vamos tentar fazer as coisas com mais tempo, para preparar toda a gente para iniciar a próxima época", para "não cometer os erros do passado", explicou.