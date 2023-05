Bellerín de saída e Sporting volta a pensar em Lamptey para a próxima época

O Sporting estará a sondar a possibilidade de contratar o lateral-direito Tariq Lamptey para a próxima época, segundo o jornal "A Bola".

Hector Bellerín vai deixar o clube no final da temporada e os leões procuram uma alternativa no mercado para competir com Ricardo Esgaio. Lamptey já tinha estado no radar do Sporting em janeiro após a saída de Pedro Porro.

Lamptey fez toda a formação no Chelsea e rumou ao Brighton em 2020, por 1,2 milhões de euros. Esta época, foi apenas nove vezes titular pelas gaivotas, que conseguiram um apuramento para as provas europeias na próxima época.

O defesa soma quatro internacionalizações pelo Gana, duas no Mundial 2022, em que foi titular uma vez, logo no jogo de estreia, precisamente diante de Portugal. Os africanos ficaram pela fase de grupos.

Apesar de não ter muitos minutos acumulados, Lamptey agrada ao treinador do Sporting. Tem contrato até 2025, mais duas temporadas, e um valor de mercado de 15 milhões de euros.