Sporting lamenta "erro técnico do VAR que impediu conquista dos três pontos"

O Sporting lamenta um "erro técnico do videoárbitro" que "impediu que a nossa equipa conquistasse os três pontos" frente ao Benfica.

Os leões deixaram escapar a vitória frente ao Benfica nos descontos, com um golo de João Neves na sequência de um livre em que o Sporting ficou a pedir fora de jogo de Florentino Luís. Em comunicado, o clube "volta a reforçar a necessidade de serem conhecidos os áudios entre o VAR e as equipas de arbitragem".

"O jogo de ontem, frente ao SL Benfica, ficou marcado por uma decisão no final da partida onde a unanimidade da crítica afirmou que o golo do empate do adversário é irregular por bloqueio de um jogador encarnado em fora de jogo ao capitão Leonino. Há, claramente, um erro técnico do VAR que não aplicou as leis de jogo, impedindo que a nossa equipa conquistasse os três pontos", pode ler-se.

O Sporting destaca o exemplo inglês mais recente: "Apesar de a FIFA proibir a transmissão dos áudios em direto, em Inglaterra, na semana passada, o responsável máximo da arbitragem, o ex-árbitro Howard Webb, mostrou lances da jornada anterior e respectivos áudios na televisão, explicando as decisões do VAR e apostando numa maior transparência de todo o processo".

Na nota, os leões dizem que "a única forma de termos uma arbitragem mais qualificada e profissional, é trilharmos um caminho pela transparência, onde seja conhecido o racional de decisões que afectam os clubes e a classificação final. Serem conhecidos os áudios do VAR é certamente um passo correcto e de extrema importância nesse sentido".

O empate com o Benfica confirmou o 4.º lugar para o Sporting, que entra já na última jornada sem hipótese matemática de chegar à Liga dos Campeões.

"Sabemos que esta foi uma época aquém das expectativas e não queremos, de forma alguma, desculpar o facto de não termos conseguido alcançar os nossos objectivos. No entanto, existem decisões erradas e sem explicação racional que são prejudiciais para nosso futebol e neste caso em concreto falsearam a verdade desportiva do jogo", termina.

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a João Pinheiro. O especialista da Renascença em arbitragem considera que João Pinheiro fez “uma boa arbitragem” em Alvalade e que no golo aos 94 minutos há um contacto entre Florentino e Coates, mas é provocado pelo defesa uruguaio e, por isso, é legal.