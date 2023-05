"Seria interessante concretizar aumentos só com Sporting campeão"

Rui Barreiro não discorda da revisão das remunerações dos administradores da SAD do Sporting, mas sim do "timing" em que acontece o aumento. A SAD aprovou a subida dos salários de Frederico Varandas e dos vice-presidentes João Salgado Zenha e André Bernardo, no final de uma época em que o clube não vai conquistar qualquer título e em que corre o risco de não atingir o objetivo mínimo no campeonato, que passa pela qualificação para a Liga dos Campeões.

O antigo conselheiro leonino avalia a situação, tendo em conta o momento, e defende que "seria interessante ouvir os elementos diretivos dizer que só iriam concretizar esses aumentos na próxima época, se o Sporting fosse campeão".

Rui Barreiro entende que, dessa forma, seria passada uma mensagem de ambição para os adeptos. "O Sporting não irá atingir os objetivos mínimos, apesar de ainda ser matematicamente possível. Sendo assim, talvez não seja a melhor altura para rever a folha salarial dos elementos diretivos", acrescenta, em entrevista à Renascença.

A SAD aprovou a revisão salarial da administração, sendo que o presidente do Sporting vai passar a receber 240 mil euros brutos, por ano, num aumento de 32%. Os vice-presidentes executivos, Salgado Zenha e André Bernardo, passam a auferir 190 mil euros brutos anuais, o que significa um aumento de 45%.

Ganhar ao Benfica "é obrigação" do Sporting



O Sporting recebe o Benfica, no domingo, num jogo em que os encarnados podem festejar o título de campeões nacionais. Rui Barreiro reconhece que "ninguém gosta que um rival festeje na sua casa", mas salvaguarda que é necessário ter "fair-play".

"O vencedor não é só aquele que ganha no jogo, mas também o que sabe respeitar o adversário. O Sporting não está a lutar pelo título, mas ganhar é a sua obrigação", termina.

Em caso de vitória, o Benfica sagra-se automaticamente campeão nacional. Se o FC Porto perder com o Famalicão, no sábado, o Benfica entrará em Alvalade já com o título garantido. Se o Porto empatar em Famalicão, basta o empate ao Benfica no dérbi, para festejar.

O Sporting-Benfica, a contar para a penúltima jornada da Liga, está agendado para sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.