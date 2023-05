Sporting ainda sem Chermiti no arranque da preparação do dérbi

Youssef Chermiti continua carta fora do baralho do Sporting. O avançado ficou de fora do jogo com o Marítimo devido a lesão e continua entregue ao departamento médico.

Depois de um dia de folga, os leões voltaram ao trabalho com as mesmas baixas: Jovane Cabral, Jeremiah St. Juste e Youssef Chermiti. A equipa prepara o dérbi frente ao Benfica, marcado para o próximo domingo, às 20h30, em Alvalade.

Para colmatar ausências, Rúben Amorim chamou Chico Lamba à sessão, central que já se estreou na equipa principal esta época em outubro, frente ao Casa Pia.

O plantel do Sporting volta a treinar amanhã, quarta-feira, às 10h30, novamente à porta fechada.

Uma vitória do Benfica em Alvalade confirma o título de campeão, tal como uma derrota retira as possibilidades matematicas ao Sporting de chegar ao apuramento para a Liga dos Campeões.

Na verdade, o futuro das duas equipas pode até ficar decidido no sábado, 24 horas antes do clássico. Caso o Braga bata o Boavista, o Sporting entra em campo já com o quarto lugar confirmado.

Caso o Porto não vença o Famalicão, o Benfica também já entrará em campo como campeão em Alvalade.