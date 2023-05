Eduardo Quaresma regressa ao Sporting no fim da época

O Hoffenheim anunciou que não vai acionar a cláusula de compra de Eduardo Quaresma, que se prepara para regressar ao Sporting no final da temporada.

O central de 21 anos não conseguiu convencer o clube alemão e fez apenas quatro jogos durante a temporada. O diretor desportivo, Alexandre Rosen, anunciou que Quaresma não ficará no clube.

"O Justin e o Eduardo Quaresma são jovens talentosos com uma grande personalidade, que mostraram várias vezes pormenores promissores. No entanto, concordamos com os jogadores que, na fase atual das suas carreiras, precisam de tempo de jogo regular para continuar a evoluir. Mas não podemos garantir-lhers isso connosco", disse.

Formado no Sporting, o central estreou-se na equipa principal na reta final de 2019/2020, já com Rúben Amorim.

Perdeu espaço na época do título, tendo feito apenas três jogos, e seguiram-se dois empréstimos: no Tondela, onde fez 30 jogos, e esta temporada no Hoffenheim.

O futuro de Eduardo Quaresma fica em aberto, com contrato até 2025 no Sporting. Recorde-se que os leões investiram na contratação de um central no mercado de janeiro com a chegada de Diomande.