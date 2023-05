Rúben Amorim. “Equipa de arbitragem complicou um bocadinho”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que "a equipa de arbitragem complicou um bocadinho” no lance do golo anulado ao Marítimo nos descontos.

“Um assinalou falta, o outro não, depois voltou-se a apontar para o círculo, foi-se ao VAR. Entretanto o Adán foi expulso. Foi isso que vi, uma confusão. Mas nem vi o lance, vi o que toda a gente viu", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões não quis, no entanto, falar sobre a expulsão do guarda-redes. “Tenho de ver os lances para perceber", mas aproveitou para desvalorizar a ausência do espanhol na partida contra o Benfica. “Perfeito para ver o Franco num jogo de alto nível. É olhar para o copo meio cheio".

Já sobre a partida, Amorim considera que "o golo inicial do Marítimo tirou-nos alguma tranquilidade e depois o jogo custou-nos a desenvolver”.

“O Marítimo confortável, e nós numa época difícil com o estádio a ficar nervoso. O Ousmane [Diomandé] sentiu muito e a nossa estratégia deixou de surtir efeito porque o Vítor Costa deixou de saltar ao Hector. Alterámos para a segunda parte e depois foi um jogo de sentido único, o Marítimo teve uma ocasião. Acaba por ser uma vitória justa não porque o Sporting jogou muito bem, mas por tudo o que foi o desenrolar do jogo".

O Sporting ganhou ao Marítimo (2-1) com remontada e continua na luta pelo lugar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.