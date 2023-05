"Talvez o empresário do Ugarte já tenha 60 milhões garantidos"

Rúben Amorim admite perder jogadores importantes no próximo mercado de transferências, mas ainda não tem qualquer informação sobre que nomes poderá ter de substituir. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o representante de Manuel Ugarte deu como "quase certa" a saída do uruguaio.

O treinador, com humor, diz que "talvez ele já tenha 60 milhões garantidos". O valor não é casual, trata-se da cláusula de rescisão do médio e "os jogadores mais importantes têm de sair pela cláusula", acrescenta.

Rúben Amorim está preparado para perder jogadores, mas aquilo que deseja é que não se repita o processo que levou à saída de Matheus Nunes, no início desta temporada. O treinador revisita o caso, para explicar que tudo se precipitou, porque não houve trabalho de grupo.

"Eu nunca impus nada e aceito as limitações que o clube tem. O Matheus Nunes foi diferente. Havia muitas opiniões diferentes - o treinador pensava de uma maneira, o jogo pensava de outra, o presidente de outro, o empresário de outra diferente - e não tivemos tempo para fazer nada. A forma como o processo foi conduzido é que me aborreceu. Além do Matheus, tínhamos vendido o Palhinha e o Daniel Bragança tinha-se lesionado três semanas antes. Não fizemos tudo em conjunto, o que prejudicou a harmonia entre todos. Há coisas que podem não funcionar no começo e podem complicar as coisas mais tarde", comenta.

Amorim reconhece, com naturalidade, que os ajustes no plantel estão condicionados pela presença do Sporting na Liga dos Campeões. Os leões tentam ainda chegar ao 3.º lugar - estão a quatro pontos do Braga -, depois de já terem garantido presença na Liga Europa.



No entanto, essa dúvida não limita o plano de ataque para a próxima época. "Temos claro o tipo de jogadores de que precisamos. Já temos a avaliação de quem terá de sair. Temos de apostar na continuidade, na forma como a equipa joga. Não vai interferir muito [a competição europeia em que o Sporting vai jogar], porque já temos planeamento. Mas, claro, vai depender do que tivermos ao nosso dispor, do ponto de vista financeiro", ressalva.