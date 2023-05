Sebastián Coates associado a interesse do River Plate

O River Plate tem Seba Coates referenciado como potencial alvo a atacar no próximo verão. De acordo com a televisão argentina TyC Sporting, o central do Sporting está na lista do clube de Buenos Aires, que equaciona opções para reforçar o centro da defesa.

Otamendi, em fim de contrato com o Benfica, é a prioridade, mas o negócio com o campeão do mundo está difícil de concretizar. Ramiro Funes Mori, que termina contrato com os mexicanos do Cruz Azul, é outro dos centrais pretendidos e o jogador já deu conta de que gostaria de regressar ao clube onde cresceu.