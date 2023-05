Daniel Bragança "vai ser o grande reforço do Sporting"

Rúben Amorim recebeu Daniel Bragança em treino nos últimos dias e não tem dúvidas em afirmar que o médio "vai ser o nosso grande reforço para a próxima época".

Bragança lesionou-se com gravidade no joelho direito, durante a pré-temporada, e voltou aos treinos, 10 meses depois. "Sem medo, notei um Dani muito bem", diz o treinador do Sporting.

Amorim acrescenta, ainda, que Franco Israel também é um jogador que conta para a próxima época. "É uma decisão mais do que tomada. Foi dos jogadores que mais evoluiu", avalia, a propósito do guarda-redes uruguaio, contratado à Juventus.

Sobre Bellerín há mais dúvidas, mas, nestas declarações aos jornalistas, antes do jogo com o Marítimo, o técnico adianta que gostou da exibição do o lateral direito em Paços de Ferreira e "será titular novamente", frente aos madeirenses.