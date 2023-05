Amorim espera um Sporting-Benfica ainda com título por decidir

Rúben Amorim espera receber o Benfica, na próxima semana, ainda com as contas do título por fechar. O treinador do Sporting não é movido por qualquer desejo contra ou favor de qualquer adversário, mas porque prefere "jogar com o Benfica na máxima força, sem fazer festa".

"Tal como foi há três anos, quando fomos ao Porto, em condições semelhantes. Não tenho preferência, quem for campeão será", explica o técnico dos leões. Se acabar por vencer esse jogo, o treinador sublinha que não terá motivos para festejar. Entende que pode ser um resultado relevante para os adeptos, mas "o nosso objetivo é festejar campeonato, não é festejar vitórias".

Amorim não está ainda a pensar no dérbi, porque antes tem desafio com o Marítimo, equipa que derrotou o Sporting, na primeira volta, e que está envolvida na luta pela manutenção. Essa circunstância leva o treinador do Sporting a afirmar que a sua equipa tem de pensar em "respeitar o campeonato".

"Temos de pensar no futuro e em respeitar o campeonato. Há uma luta entre Marítimo e Paços de Ferreira, e temos de respeitar isso. Depois de termos feito o máximo com o Paços de Ferreira, temos de fazer o máximo com o Marítimo", refere, acrescentando que o facto de o Sporting não estar a lutar por títulos não se reflete no seu desempenho.

A quatro pontos do Braga, no 3.º lugar, o Sporting ainda tem possibilidade de lutar pela posição de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Pela frente terá um Marítimo, em lugar de "play-off" de manutenção, cinco pontos atrás do Estoril, com três pontos de vantagem sobre o Paços de Ferreira e quatro sobre o Santa Clara, último classificado.

O Sporting-Marítimo, a contar para a jornada 32 da I Liga, está agendado para este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.