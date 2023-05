Daniel Bragança já não deve jogar esta época, mas "vai voltar mais forte mentalmente"

Tiago Fernandes, que treinou Daniel Bragança no Sporting e no Estoril, ficou feliz por ver o médio regressar aos treinos e acredita que o processo de recuperação o tornou mais forte mentalmente. Contudo, não acredita que Rúben Amorim arrisque pô-lo a jogar ainda esta temporada.

Em entrevista a Bola Branca, Tiago Fernandes diz ter ficado "muito feliz" por Daniel Bragança ao ver as imagens do primeiro treino com o plantel do Sporting pós-lesão. O médio, de 23 anos, "parecia uma criança com 13 ou 14 anos na Academia, a entrar para o campo para treinar".

Se o departamento médico permitiu o regresso aos treinos, "é porque sentiu que já estava em condições de integrar, aos poucos, o trabalho com a equipa". No entanto, o treinador, que orientou Daniel Bragança nos sub-19 e sub-23 do Sporting, não espera vê-lo jogar ainda esta época.

"Este ano, o Daniel já não deve jogar. Esteve muito tempo parado, ainda não tem jogos, nem muitos treinos nas pernas. Pode ser um risco e não vale a pena, a três jogos do final. Mas penso que irá acompanhar a equipa, na comitiva, nestes jogos que faltam, o que também é importante para a saúde mental dele", assinala o antigo técnico do Sporting.