Daniel Ramos não fica surpreendido por ver "o grande Morita" no radar da Europa

Daniel Ramos não estranha a afirmação de Hidemasa Morita no Sporting e o consequente interesse de clubes dos grandes campeonatos europeus no médio japonês, "um dos melhores jogadores" que treinou.

Morita está no radar do Mainz, da Alemanha, segundo o "Record". Em entrevista a Bola Branca, o seu primeiro treinador em Portugal - no Santa Clara - revela grande admiração pelo internacional japonês.

"Chamo-lhe 'o grande Morita', por ele ser mesmo isso. É um jogador muito abrangente, muito competitivo, competente no que faz. É dos melhores jogadores que treinei até hoje, por tudo. Pela forma como trabalha, pela forma como joga e como se dedica ao jogo, pela capacidade que tem para solucionar problemas à equipa, está sempre tudo bem com ele. São muitas valias que elevam a qualidade do jogador", destaca.