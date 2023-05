Daniel Ramos acredita que Nuno Santos está "a um passinho" da seleção nacional

Daniel Ramos acredita que Nuno Santos pode ser convocado para a seleção nacional em breve, pelo que tem mostrado no Sporting.

O treinador orientou o lateral e extremo do Sporting no Rio Ave, na época 2018/19, e considera-o "um dos valores seguros do futebol português".

"Não me admiraria nada ele ser convocado para a seleção, porque tem qualidade para isso. É fruto do trabalho dele e da persistência que ele tem. Ele gosta de trabalhar bem, é muito dedicado. Essa forma de estar e de trabalhar levou a que as exibições fossem consistentes e a afirmação no plantel do Sporting fosse cada vez mais consistente. Daí estar a um passinho de poder ser chamado à seleção, para jogar", salienta.