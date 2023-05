Problema do Sporting esta época foi "falta de consistência"

Consistência, a falta dela melhor dito, foi o problema do Sporting esta época, avalia Carlos Fernandes. Em entrevista à Renascença, o antigo jogador dos leões entende que o Sporting "nunca teve consistência e agora está a pagar essa fatura".

"A dificuldade do Sporting foi a consistência. Tiveram períodos muito bons, mas noutros oscilou muito. O mais importante neste tipo de provas é a consistência, que o Sporting o nunca teve", reforça. Afastado dos grandes objetivos, o clube tem, ainda, o 3.º lugar, de acesso à Liga dos Campeões, ao alcance, mas a missão não se afigura fácil.



"É impossível deixar de acreditar, enquanto for possível. Mas está difícil, claro, porque o Braga tem feito uma época excelente e tem sido consistente. Não será fácil chegar ao terceiro lugar", observa Carlos Fernandes, que também foi jogador dos minhotos.

Rúben é para ficar. Sérgio e Roger também

Independentemente dos resultados, o antigo lateral esquerdo entende que a posição de Rúben Amorim não merece qualquer questionamento. Aliás, Carlos Fernandes defende a continuidade dos três atuais treinadores dos grandes.

"Espero que o Rúben Fique. O Sporting mudou de rumo com o Rúben Amorim, tudo ficou mais calmo. Espero que o Rúben, o Sérgio e o Roger Schmidt continuem por cá. São treinadores com rótulo de bom trabalho", justifica, nestas declarações a Bola Branca.



À entrada para as três últimas jornadas há quatro pontos de diferença, entre Braga e Sporting. Até ao fim do campeonato os minhotos recebem o Santa Clara, visitam o Boavista e jogam em casa com o Paços de Ferreira. O Sporting termina a época em Vizela, depois de receber Benfica e Marítimo.

Carlos Fernandes, de 45 anos, fez formação no Sporting, nos anos 90, e chegou a estrear-se pela equipa principal, antes de ser cedido a Lourinhanense e Campomaiorense. Passou, depois, por Farense, Belenenses, Boavista, Braga, Marítimo, Olhanense e Naval, onde terminou a carreira em 2012.

Teve recentemente a sua primeira experiência como treinador, alcançado a fase de subida à Liga 3, pelo Vianense. Apesar do sucesso na fase regular, Carlos Fernandes saiu do clube de Viana do Castelo.