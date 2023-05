Chermiti “não é o grande craque” que os sportinguistas idealizam

Francisco Barão alerta que o Sporting, até ao final do campeonato, “tem de fazer o que é da sua responsabilidade: ganhar os três jogos”, por forma a maximizar as hipóteses de alcançar o terceiro lugar e o correspondente lugar de acesso à Liga dos Campeões.

“Desculpem-me os sportinguistas, mas eu acho que ainda há um caminho muito longo para o Chermiti percorrer. Acho que ainda está muito verde, para não dizer cru, para ser uma aposta no onze do Sporting. Está-se a criar uma ideia de que é um craque, que ainda não é”, afirma, em Bola Branca .

O avançado de 18 anos voltou a marcar pelos leões, na vitória por 0-4 em Paços Ferreira, após 14 jogos em branco. Ainda assim, o antigo jogador dos leões deixa críticas à aposta no ponta de lança açoreano, que tem uma capacidade física “boa”, mas apresenta “muitas dificuldades técnicas e na leitura de jogo”.

Francisco Barão, antigo jogador e treinador da formação do Sporting, considera que se está “a criar uma novela à volta de Chermiti que não corresponde à realidade”.

Com a vitória por 0-4 em Paços de Ferreira, o Sporting aproveitou a derrota do Sporting de Braga no Estádio da Luz para reduzir a distância para os minhotos para quatro pontos.

“Fez uma exibição muito boa e é isso que tem de continuar a fazer. Não é fácil, mas, enquanto for matematicamente possível, o Sporting tem de acreditar. Ganhar os jogos que tem de ganhar e esperar que os outros percam pontos”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Marítimo, Benfica e Vizela são os três adversários dos leões até ao final da época. O dérbi de Lisboa é o que atrai maiores atenções, pela importância que pode ter para as contas do título, mas Francisco Barão alinha o discurso com Rúben Amorim.

“Há uma importância muito grande nos três jogos, não só no jogo com o Benfica. Rúben não está preocupado que seja o Joaquim ou o Manuel que venha jogar, está preocupado com os três jogos que tem para disputar e tem de ganhar os três”, diz.

Sporting precisa de “mais Nunos”

Em Paço de Ferreira, Nuno Santos voltou a marcar um golo candidato a melhor da jornada, ao fazer a bola passar por cima do guarda-redes Marafona.

O ala já tinha sido tema, na antevisão ao jogo, por ser um dos poucos jogadores do plantel que nos últimos anos nunca assinou a renovação, não tendo as condições contratuais melhoradas, algo que, segundo Rúben Amorim, estará a ser tratado.

Para Francisco Barão, o “golo monumental” é a “melhor resposta” que o atleta de 28 anos podia ter dado e deixa um apelo: “que se consigo trazer mais Nunos para o Sporting.

“O Nuno já nos habituou a coisas de outro mundo, ele próprio parece ser de outro mundo pela forma como encara os jogos, os adversários e o público. É um jogador de raça, de querer e, ainda por cima, às vezes tirar estes coelhos da cartola”, elogia.