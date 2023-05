Liverpool quer Gonçalo Inácio, PSG também atento

O Liverpool quer contratar o central português Gonçalo Inácio e já arrancou as negociações para a transferência, segundo o "Le Parisien".

De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain também estará interessado no internacional português, mas o Liverpool está à frente na corrida e é o único clube que já arrancou negociações nesse sentido.

Gonçalo Inácio tem contrato com o Sporting até 2026 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, valor que o Sporting pedirá para permitir a saída do jovem central canhoto de 21 anos de idade.

O PSG está também atento e Luís Campos, o português que é diretor-desportivo do clube, é o principal interessado no jogador. O PSG tem contratado em Portugal, com Nuno Mendes e Vitinha como os casos mais recentes.

Inácio, de 21 anos, está na equipa principal do Sporting desde a temporada 2020/21. Em três temporadas, somou 10 golos em 118 jogos pela equipa principal e esteve nas conquistas de um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O Sporting está no quarto lugar do campeonato e caso falhe o apuramento para a Liga dos Campeões, será obrigado a fazer vendas no mercado de transferências.