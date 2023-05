Rúben Amorim para o Tottenham? “Acho que não sai, é um homem de forte carácter”

António Menezes Rodrigues, antigo vice-presidente do Sporting, acredita que Rúben Amorim não trocará os leões pelos ingleses do Tottenham.

Segundo o jornal "Record", o treinador português vai encontrar-se com a direção do clube londrino. Amorim tem contrato por mais três épocas com o Sporting e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

O antigo dirigente leonino descreve o treinador como “um homem de forte carácter e ética irrepreensível”, que “está bem no Sporting”, pelo que só sairia para “um projeto muito aliciante a nível profissional, porque a nível pessoal está bem”.

“Eu acho que não vai sair. É uma intuição minha. Na hora da verdade, o Rúben vai ficar no Sporting pelo menos mais uma época”, acredita.

Menezes Rodrigues deixa, em entrevista a Bola Branca, rasgados elogios ao técnico dos leões, que tem um comportamento que “corresponde aos princípios que o Sporting defende” e “cumpriu com o que o clube necessitava”. Ainda assim, “ninguém é insubstituível”.

“Não é fácil substituí-lo, pelas qualidades que tem, mas é possível encontrar alguém que tenha as mesmas características que o Sporting necessita”, considera.

Do lado da tomada de decisão de Rúben Amorim, Menezes Rodrigues sublinha que o técnico deve “fazer o que é melhor para ele”. Tendo “uma visão fria”, Amorim pode ter-se “entusiasmado com o interesse do Tottenham”.

20 milhões? 200 era muito melhor

Rúben Amorim renovou com o Sporting, no final de novembro, até 2026, tendo uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Em 2020, o Sporting pagou ao Sporting de Braga 10 milhões de euros para contratar o técnico.

“200 milhões de euros era muito melhor, mas isso depende do que foi acordado com o treinador. Se a cláusula é 20, não há nada a fazer, é a esse valor que o Sporting tem direito”, conclui Menezes Rodrigues, em entrevista à Renascença.