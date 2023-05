Amaral dá como certa uma saída no meio-campo. "Basta virem os milhões de Inglaterra"

É inevitável. Hidemasa Morita ou Manuel Ugarte, ou os dois até, sairão do Sporting no final da época.

A opinião é de Amaral, antigo jogador dos leões, em declarações a Bola Branca. Isto numa altura em que parece que a SAD de Alvalade procura mais uma solução para o meio-campo, com a contratação do médio do Mónaco Jean Lucas.

"Olhando para o que o Ugarte tem feito, é provável que a sua saída seja inevitável. Basta virem os milhões de Inglaterra. O Morita está a evidenciar-se também. O Sporting terá de vender para, não só para comprar, acertar as contas. E esse jogador [Jean Lucas] poderá colmatar a saída [de Ugarte] ou as duas saídas", refere Amaral, que, ainda assim, define como prioridade a contratação de um ponta de lança.

"O Chermiti é um bom jogador, poderá vir a ser um excelente ponta de lança. Mas ainda tem de aprender muito com as movimentações. E sem o Paulinho, o Sporting precisará de uma referência, de um matador na frente", sublinha.

Os leões, matematicamente, ainda podem chegar ao pódio do campeonato. Todavia, Amaral, a finalizar esta entrevista à Renascença, antevê como muito difícil essa possibilidade. Mesmo que a esperança seja verde.

"Gosto de ouvir, dos jogadores e treinador, que não se atira a toalha ao chão. Mas, neste momento, está praticamente fora. É difícil, mas não é impossível", termina o antigo extremo sportinguista.