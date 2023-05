"Esgaio marca menos porque recuou quando foi para Braga"

Luís Martins, antigo treinador de Ricardo Esgaio, explica por que razão o lateral não faz tantos golos como na formação e na equipa B do Sporting.

Esgaio marcou, frente ao Famalicão, o primeiro golo pela equipa principal do Sporting, mas na equipa B teve épocas em que passou a barreira dos 15. Em entrevista a Bola Branca, Luís Martins, antigo coordenador da formação e treinador da equipa B do Sporting, recorda o percurso desportivo do defesa, que antes jogava mais à frente no terreno.

"Ele começou a carreira a jogar como ala de origem, à direita e à esquerda. Jogava em posições mais adiantadas. Quando deixou o Sporting para ir para Braga, pudemos ver a capacidade que construiu a jogar como lateral direito e também à esquerda. Os golos na formação não eram de admirar, porque jogava mais adiantado", explica.

Bellerín está como Esgaio já esteve

Nesta fase da época, Esgaio é titular e o internacional espanhol Héctor Bellerín é suplente. Luís Martins lembra que mesmo com Porro no plantel o defesa português, de 29 anos, foi várias vezes utilizado de início.

"Foi bastante útil ao Sporting, até como central do lado direito. E é deste tipo de jogadores que Rúben Amorim gosta, quer na linha defensiva a cinco, quer no momento ofensivo, porque ele também cumpre muito bem o papel de ala direito ou ala esquerdo. Por isso, é normal que Ricardo Esgaio se fixe na equipa, e tem-se fixado", assinala o treinador.

Martins ressalva que Bellerín "é um excelente jogador", contudo, "não o tem mostrado". Na opinião do técnico, o espanhol está a passar por um mau momento, um problema que já afetou Esgaio anteriormente.

"É um grande jogador, apesar de ser criticado, e o Esgaio está muito bem e o golo é também corolário do momento", entende.



Sporting não pode desistir antes do fim

O Sporting já pouco tem para lutar esta época, mas Luís Martins avisa que os jogadores têm de mostrar profissionalismo nos últimos jogos.

"Se os jogadores deitarem a toalha ao chão e acharem que a época está feita, demonstram um traço de profissionalismo que não interessa. Os jogadores do Sporting são altamente profissionais e têm de correr atrás de uma vitória nos jogos que faltam", sublinha.

O antigo coordenador da formação assume, ainda assim, que "é mais viável o Braga ser campeão do que o Sporting ser terceiro classificado".