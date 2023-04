O “jogo difícil” contra Famalicão e os “dois amores” de Amorim

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, espera um “jogo difícil” contra o Famalicão, mas quer voltar a vencer.

“Tem um treinador que desde a primeira passagem pelo Famalicão teve tempo para treinar sem a habitual rotação de jogadores no Famalicão e está a mostrar toda a competência que tem. Os jogadores são muito talentosos e nós já fomos buscar alguns lá. É uma equipa muito moralizada, melhorou muito, está entre os jogos da Taça de Portugal, mas ainda tem objetivos neste campeonato, assim como nós. É um jogo difícil, um bom teste para nós, com dinâmica, e nós queremos dar sequência à vitória em Guimarães", referiu.

O técnico dos leões aproveitou para explicar como motiva os seus atletas, numa altura em que o Sporting já não tem nada para vencer neste final de temporada.

“Os jogadores sabem que estão a lutar por objetivos...ainda não acabou a época e eles têm de pensar no futuro. Eles são jogadores jovens, do Sporting, com contratos longos por isso isto não acaba aqui. A única forma de motivá-los é fazê-los ver que a vida de jogadores de futebol é sempre corrida e daqui a cinco jornadas acaba e temos de estar num ponto muito melhor para começarmos a próxima época da melhor forma".

Amorim vai ultrapassar, como técnico do Sporting, o número de jogos que fez, como jogador, no Benfica.

"São momentos diferentes da carreira, tenho um sucesso diferente aqui que não tive no Benfica, e não tenho qualquer problema em dizer isto como treinador do Sporting, foi um sonho de criança e toda a gente o sabe. É como ter dois amores, um primeiro mais irracional e primitivo, e depois um que nos realiza e que nos completa, é a melhor maneira de explicar. Nunca pensei estar aqui, mas profissionalmente foi de longe a melhor coisa que me aconteceu”.

A partida entre Sporting e Famalicão está marcada para este domingo, a partir das 20h30. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.