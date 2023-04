Van Ewijk e Lamptey voltam ao radar do Sporting para o verão

Os laterais-direitos Tariq Lamptey, do Brighton & Hove Albion, e Milan van Ewijk, do Heerenveen, estão de volta ao radar do Sporting para o verão, segundo avança, esta sexta-feira, o jornal "Record".

O ganês e o neerlandês, ambos de 22 anos, foram apontados ao Sporting no mercado de janeiro, quando Pedro Porro saiu para o Tottenham. Na altura, a solução encontrada foi Héctor Bellerín, por empréstimo do Barcelona. O reduzido impacto, devido às lesões, do internacional espanhol e alegadas negociações avançadas com o Bétis de Sevilha, contudo, colocam em causa a sua continuidade em Alvalade.

Assim, Lamptey e Van Ewijk estão de volta às cogitações do Sporting, para a próxima temporada. No inverno, também o francês Sacha Boey, de 22 anos, do Galatasaray, foi associado ao interesse dos leões, no entanto, o "Record" refere que, nos últimos meses, essa hipótese perdeu força.

Lamptey mais cotado, van Ewijk joga mais

Lamptey é, em teoria, a opção mais cara, pois pertence ao Brighton, atual oitavo classificado da Premier League. De acordo com o jornal, o Sporting estuda a possibilidade de um empréstimo com opção de compra.

O facto de o internacional ganês não jogar desde o dia 4 de março, devido a uma lesão, e de só ter sido titular em nove dos 26 jogos que disputou esta época pode jogar a favor do Sporting, nas negociações. Em caso de compra, Lamptey custaria entre dez e 15 milhões de euros.

Van Ewijk está num clube e num campeonato de menor expressão e já expressou vontade de subir de patamar. Os números também agradam: cinco golos e duas assistências em 34 jogos pelo Heerenveen.