Jean Lucas é oportunidade de negócio para o Sporting, mas a prioridade está na frente

Para Carlos Xavier, há outras posições que carecem de reforço mais urgente para a próxima época, nomeadamente a de ponta de lança.

"Neste momento, o Sporting, em termos de ponta de lança, precisava de mais um reforço, mas penso que toda a estrutura e a equipa técnica estarão a trabalhar nesse sentido. [Ponta de lança] será uma das [prioridades], talvez até esteja em primeiro lugar. Com as lesões do Paulinho e a chegada do Chermiti, que ainda está um bocadinho verde, tem de haver sempre mais uma alternativa", assume.

De qualquer forma, nesta entrevista à Renascença, Carlos Xavier aprova a possível contratação de Jean Lucas, que não precisaria de adaptação. O médio brasileiro está mais que habituado aos grandes palcos.

"Quem joga na Europa e, ainda para mais, no campeonato francês, está habituado a grandes jogos e vem com uma bagagem suficiente de garantia que lhe dê confiança para jogar no Sporting", assinala.