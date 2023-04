Vitória de Guimarães e Sporting jogam para recuperar do prejuízo

O Sporting, na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, entra em campo no D. Afonso Henriques, a 10 pontos do Sporting de Braga, 3.º classificado, e a 12 do FC Porto, na 2.ª posição.

Vitória de Guimarães e Sporting encontram-se, esta noite, no fecho da jornada 29 da I Liga, já sabendo que os rivais diretos venceram os jogos disputados esta ronda e, portanto, ambos querem recuperar do prejuízo.

A equipa de Moreno não ganhar há cinco jornadas, vem de duas derrotas consecutivas, e recebe um Sporting a recuperar da eliminação da Liga Europa, que na última jornada empatou com o Arouca.

Bruno Varela, André Amaro, Bruno Gaspar e Tiago Silva estão indisponíveis no Vitória. Ao Sporting faltam St. Juste, Daniel Bragança, Jovane Cabral e Paulinho. A equipa leonina não contará, também, com Rúben Amorim. O treinador irá cumprir castigo, depois de ter sido expulso no encontro com o Arouca.

O jogo, apitado por Luís Godinho, tem início às 20h15. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.